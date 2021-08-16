مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم «توكتوك» وسيارة بالأقصر

لقي شخص مصرعه، فيما اُصيب 4 أشخاص آخرين، مساء اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة «توكتوك» وسيارة ربع نقل «كبود»، في المنطقة الواقعة بين كوبري «الشغب» وكوبري «الدبابية»، بدائرة مركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر.

تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما نتج عن ذلك حدوث الاصطدام بين المركبتين ومصرع أحد الركاب وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل المُصابين إلى مستشفى إسنا المركزي، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى إسنا، لحين استخراج تصريح الدفن.

وقوع حادث مركبتين في إسنا

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم لمركبتين، عبارة عن «توكتوك» وسيارة «كبود»، على طريق كوبري «الشغب» وكوبري «الدبابية»، دائرة مركز شرطة إسنا، على إثرها اُصيب 4 أشخاص، فيما لقي آخر مصرعه، أثناء نقله لمستشفى إسنا المركزي.

بيانات المصابين في حادث تصادم الأقصر

وعقب وصول المُصابين والمتوفي للمستشفى، تبيّن أن بياناتهم جاءت كالآتي: «جبر الله أ. ح. ع.»، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«عبد الرازق م. ن.»، 30 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الضلوع والذراع الأيسر، و«صبحي ي. ر.»، 59 سنة، مصاباً بجروح في الوجه والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، و«ياسر م.»، 27 سنة، مُصاباً بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، فيما نقل جثمان المتوفي «صالح س. م»، 44 سنة، إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث من قبل مركز شرطة إسنا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن المتوفي وتسليمه إلى ذويه، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.