«الإنس والنمس» يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر بمليون و357 ألف

يواصل الفنان محمد هنيدي تصدر إيرادات دور العرض بفيلمه الجديد «الإنس والنمس»، حيث حقق الفيلم، أمس، إيرادات وصلت إلى مليون و356 ألف جنيه، وفق تأكيد الموزع السينمائي محمود الدفراوى.

هنيدي يحقق نجاحا كبيرا بـ«الإنس والنمس»

وحقق هنيدي نجاح غير مسبوق من خلال فيلمه الجديد الإنس والنمس، خاصة وأن الإقبال عليه من الجمهور كبير، كونه مناسب لجميع الفئات العمرية، بعدما أجازته الرقابة للجمهور العام، مؤكدة أنه مناسب لجميع الفئات العمرية، رغم أن القصة تدور في إطار تشويقي تضم أجواء من الرعب حول شخصيتين وهما «تحسين» الذي يعمل في بيت الرعب بأحد الملاهي الترفيهية، والذى يتعرف على شخصية «نارمين» التي تسعى للزواج منه، وتبدأ قصة حب بينهما تدريجياً.

أبطال فيلم «الأنس والنمس»

استطاع المخرج شريف عرفه، أن يصنع توليفة خاصة من أبطال الفيلم مكونة من محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد وشريف دسوقي، وعدد آخر من نجوم الفن.

الأفلام المنافسة بدور العرض في الوقت الحالي

واحتل المرتبة الثانية فى إيرادات دور العرض، فيلم «موسى» الذي حقق مايقرب من 616 ألف جنيه أمس، وهو يعتبر من الأعمال الجديدة على السينما المصرية، من إخراج بيتر ميمي، الذي طلب من جمهوره دخول الفيلم بدور العرض بسبب عدم وجود دعاية كافية للعمل، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «العارف» للفنان أحمد عز الذي حقق مايقرب من 344 ألف جنيه، حيث كسر فيلم العارف 50 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض والعمل من أول الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً في ظل انتشار جائحة كورونا.

وحقق فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبد العزيز إيرادات وصلت إلى 139ألف جنيه، بينما حقق فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني 102 ألف جنيه أمس بدور العرض.