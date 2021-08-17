تعرف على عقوبة تزوير شهادة الثانوية العامة

لا يخلو عام من محاولة تزوير شهادات الثانوية العامة عقب ظهور نتائجها، من خلال الاتجاه لبعض الطرق الانحرافية للقيام بتغيير درجات الطلاب نظير مقابل مادي يحصل عليه المزور من أسرة الطالب الذي يستولى على حق ليس من حقه.

وتقدم «الوطن» لقرائها في التقرير التالي، طرق تزوير شهادة الثانوية العامة وتغيير الدرجات وعقوبات التزوير وفقًا للقانون وغيرها كالآتي:

طرق التزوير

يبدأ المزور في عملية التحايل لإثبات نتائج مضلة للحصول على مجهود زملائه من خلال:

- وضع صورة الطالب المزور على شهادات أخرى.

- التغيير في الدرجات.

- التغيير في الأختام والتوقيعات.

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عقوبات التزوير

هناك عقوبات رادعة وضعها قانون العقوبات للتصدي إلى أصحاب الشهادات الدراسية المزورة، كما جاء في المادة 211 التي تنص «على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد».

بينما تنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

السجن 10 سنوات للمزور

وجاء في المادة 214 أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.

وأشارت المادة أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.