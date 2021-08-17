خريطة القوافل الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور سيد عبد الجواد عن خريطة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد من يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس حتى الأربعاء الموافق 18 أغسطس.

وتنطلق قافلة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من الإدارات الخمس كالتالى :-

- إدارة دمياط الصحية التلقيح بمقر فندق اللسان الجرعة الثانية

- إدارة كفر سعد الصحية التلقيح بمقر ديوان عام المحافظة - إدارة كفر البطيخ الصحية التلقيح بمدينة كفرالبطيخ بالمدرسة الابتدائية المشتركة

- إدارة فارسكور الصحية التلقيح بمدينة الروضة بمدرسة الروضة للغات

- إدارة الزرقا الصحية التلقيح قرى ميت الخولى و كفر المياسرة يتم تلقيح مواطنيها بمدرسة التجارة المشتركة بميت الخولى .

خريطة تطعيم المواطنين يوم الأربعاء

ووفقا لبيان صادر عن المديرية اليوم، يتم تطعيم المواطنين التابعين لإدارة دمياط الصحية من العاملين بمجمع المصالح وموظفي الكنيسة، غدا الأربعاء، بالجرعة الأولى و الثانية، من خلال:

- إدارة كفر سعد الصحية مديرية الأوقاف و مدينة دمياط الأزهرية بالمنطقة الأزهرية

- إدارة كفر البطيخ الصحية الهلال الأحمر بدمياط و مديرية القوي العاملة

إدارة فارسكور جمعيات فارسكور الأهلية بمدرسة شجرة الدر

- إدارة الزرقا الصحية قرية سيف الدين + قرية الكاشف بمدرسة الإعدادية بنات بجوار الوحدة المحلية

وأضافت المديرية أن فرق تطعيم العاملين بأجهزة الدولة تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، أما فرق توزيع لقاح المواطنين تعمل من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءا وعلى المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين في تلقي اللقاح التسجيل على الموقع الرسمي لتلقي اللقاح وعدم الحصول على موعد في المراكز الثابتة، ويستثنى من توزيع اللقاح في المراكز السابق ذكرها الراغبون في السفر حيث تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتلقى اللقاح.