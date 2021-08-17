تخصيص أراضي لتنفيذ مشروعات خدمية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ المبادرات التنموية على أرض المحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أهمية تنسيق الجهود لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات خدمية ومرافق عليها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية.

تكليف السكرتير المساعد بإجراء المعاينات على الطبيعة للأراضي تفعيلا للرصد الميداني

وأشار في بيان صحفي، اليوم، إلى تكليف السكرتير المساعد بإجراء المعاينات على الطبيعة لتلك الأراضي تفعيلا للرصد الميداني وتوجيه الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المواقع المقترحة

وفي سياق متصل تفقد العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد من الأماكن والأراضي المقترحة لإقامة مشروعات خدمية عليها بمركز ومدينة الفتح ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك ضمن جولاته لمعاينة تلك الأماكن على أرض الواقع تمهيداً لإنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص الصالح منها للبدء في إقامة المشروعات الخدمة عليها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بتلك المناطق والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح السكرتير المساعد أن المحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تولي اهتماماً خاصاً بتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري وهو ما يظهر جلياً في المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ بكافة المشروعات المقرر تنفيذها بقرى ونجوع ومراكز المحافظة سواء من خلال الاجتماعات أو الجولات أو الزيارات الميدانية أو تكليفات قيادات المحافظة ورؤساء المراكز لافتاً إلى تسيير الاجراءات اللازمة لتخصيص أراض لإنشاء مشروعات عليها والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن عقب التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة لتلبية احتياجات الأهالي.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كنموذج على أن يتم مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع .