120 دقيقة فقط تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، الذي يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، الساعة الواحدة ظهرا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ونسب النجاح وأسماء الأوائل، وذلك من خلال استخدام رقم الجلوس. وأوضحت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة، تفوق الطالبات على طلاب الثانوية العامة، خاصة في الشعبتين العلمية والأدبية.

وينتظر عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2021، انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2021، ومن ثم تبدأ رحلة انتظار التنسيق واختيار الكليات والجامعات التي يرغب كل طالب في الالتحاق بها.

وتزامنا مع ذلك، يبحث أولياء أمور وطلاب لثانوية العامة، عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، لتصبح عبارة برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2021 ونسب النجاح وأسماء الأوائل ظهر اليوم، من أكثر الكلمات بحثا عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وتيسيرا على طلاب وطالبات الثانوية العامة 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص رابط عبر مع الوزارة، سيجري من خلاله إعلان نتيجة الثانوية العامة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للوزير بـ3 ساعات.

وتقدم «الوطن»، خدمة خاصة ومميزة لقراء ومتابعي الجريدة، وهي توفير خدمة لجميع الطلاب للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2021، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن»

يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر بوابة جريدة «الوطن»، وذلك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2021، جاء بعضها صعبا والبعض الآخر في مستوى الطالب المتوسط، حيث اعتمدت امتحانات الثانوية العامة 2021 على الفهم.