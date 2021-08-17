نصائح للتخلص من التوتر قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021: «اتفسحوا»

قدم الدكتور جمال فرويز الاستشاري النفسي، نصائح للتخلص من التوتر قبل ساعات قليلة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا إنّ أصعب شيء يواجهه الشخص هو الانتظار، ووقتها يشعر أن الدقائق تمر وكأنها ساعات، مشيرا إلى أن الحل لكسر هذا الملل والخوف هو الخروج للتنزه.

أولياء الأمور أكثر توترا من الطلاب.. والبنات أكثر من الأولاد

وأضاف «فرويز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، اليوم، أن الطلاب أقل توترا حاليا مقارنة بأولياء الأمور، فالأب والأم يكونان أكثر توترا من أولادهما، كما أن البنات أكثر توترا من البنين، ولكسر هذا التوتر يجب الخروج من المنزل، والذهاب إلى أي مكان محبب، والتحدث مع شخص محبوب لتخفيف حدة التوتر والأعصاب حتى إعلان النتيجة، وهذا شيء طبيعي للغاية.

النجاح الحقيقي المستقبلي هو العمل

وأشار إلى أنّه يجب الاقتناع بالدرجات المتحصلة، وأن هذه نتيجة المجهودات طوال العام، لافتا إلى أن النجاح الحياتي أو الحقيقي لا يرتبط بالكلية، ولكن النجاح الحقيقي هو النجاح المستقبلي الحياتي هو العمل.

وتابع الدكتور جمال فرويز: «رزقك هو اللي جايلك، ولازم يبقى عندنا اقتناع إن دي قدراتي أنا الشخصية، مفيش داعي أطلب من ابني أو اضغط عليه عشان يؤدي أكتر من هذه القدرات».

«فرويز»: توتر طلاب الثانوية من النتيجة قد يصيبهم بـ«تدهور سن المراهقة»

ولفت إلى أن طلاب الثانوية العامة «مراهقون» وقد يكون ربع أو نصف في المئة منهم متوترين وقلوقين بشكل متزايد، والضغط النفسي للنتيجة قد يصيبهم بـ«تدهور سن المراهقة»، فإذا لم يحقق ما يرغب به قد يدفعه لفعل أي شيء متهور وإيذاء النفس، وبالتالي هنا تبرز أهمية أولياء الأمور للاحتواء وعدم الضغط عليه والمقارنة بأصدقائه وأقاربه.