فتح باب التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان لمدة شهرين

بدأت التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان مع بداية شهر أغسطس 2021، وتستمر لمدة شهرين حيث أعلنت الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن طرق التحويلات بالجامعة الكترونيًا من خلال فيديو توضيحي، تقدمه وحدة الدعم الإلكتروني بمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة.

وتتم عملية التحويل الإلكتروني من خلال دخول الطالب على الربط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة http:/app2.helwan.edu.eg/transfer

ويضغط الطالب على زر تسجيل أول مرة، مع ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به، ثم يسجل الدخول مع اختيار بيانات أول مرة واستكمال كل بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكّد من ظهورها على الشاشة.

وبعد استيفاء البيانات يجب على الطالب متابعة صفحته بشكل يومي للتأكّد من قبول المستندات وعدم الاحتياج لأي مستندات أخرى، وفي حالة رغبة الطالب في مزيد من الاستفسارات عليه الضغط على شكاوى الطلبة، وسيظهر له الرد على نفس الصفحة في أقرب وقت ممكن.