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محمود مسلم

جهود الأمن الاقتصادي في 24 ساعة.. ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهرباء

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الوطن
12:35 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الداخلية

الداخلية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3125 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمّ ضبط 12956 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبط 9 قضايا أموال عامة وفساد إداري ومالي، و1301 قضية تموينية متنوعة، و1274 قضية بيئية متنوعة، و57 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و205 قضايا ضريبية.

 

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