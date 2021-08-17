الغرف التجارية تستعد لمعرض «أهلا بالمدارس».. وتجار: عايزينه شهر كامل

بدأت الغرف التجارية بمحافظات مصر، استعدادتها للمشاركة فى معرض «أهلا مدارس»، المقرر إقامته في مختلف المحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين، تزامنا مع بداية اقتراب موسم المدارس في أكتوبر المقبل.

وأكدت الغرف التجارية أنها لم تلزم العارضين بنسبة الخصم، موضحة أن كل عارض له الحق فى وضع المزيد من التخفيضات، مؤكدين أن التخفيضات ستتجاوز الـ 30 %.

مناقشات الغرف التجارية للمشاركة فى معارض «أهلا بالمدارس»

وقال المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إن مجلس إدارة الغرفة، سيناقش فى اجتماعة اليوم، المشاركة فى معارض «أهلا مدارس»، لافتا إلى أن الغرف التجارية واتحادها العام، تنظم وتدعم هذه المبادرة للعام السابع على التوالي، إلى جانب العديد من المبادرات المثيلة مثل «أهلا رمضان»، حتى يتمكن التجار وصناع ومؤدو الخدمات، من توفير السلع مباشرة للمستهلك، وخفض أسعارهم، مع التركيز على المنتج المحلى فى إطار مبادرة الدولة لدعم شراء المنتج المصري.

وأضاف، أن من أهداف معارض «أهلا بالمدارس»، هى استقرار الأسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، أو فى الماركات المتنافسة، من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار.

وأشار رئيس الغرفة فى تصريحات لـ «الوطن»، أنه فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، فسوف يتم عقد اجتماع مشترك بين الغرفة والمحافظة وكبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلي قطاع النقل البري، لمناقشة التخفيف من أرباحهم لصالح المستهلك، وتوفير سلع ومنتجات بأسعار تنافسية.

تجار الأدوات الكتابية والملابس الجاهزة يطالبون بمد معرض أهلا مدارس لمدة شهر

وفى سياق متصل، شدد عدد كبير من تجار الأدوات الكتابية والملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، على أهمية إقامة معرض «أهلا بالمدارس»، منهم صفا بركات نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية بعرفة القاهرة وذلك لترويج مبيعاتهم المكتظة فى المخازن وعرض منتجاتهم بسعر التكلفة دعما للمواطنين ومساندتهم في شراء مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة، والحرص على مواصلة وزيادة الدور الاجتماعي لهم في مختلف الاتجاهات.

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن هناك اجتماعا طارئا للشعبة لمناقشة المشاركة فى معرض «أهلا مدارس»، وتقديم مقترحات من أهمها إقامة المعرض لمدة شهر كامل.

وذكر أنه سيتم رفع مذكرة للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا لعرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، للتنسيق مع الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسى الجديد يوم السبت 9 أكتوبر المقبل، بحسب ما صرح به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا.