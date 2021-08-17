حبس عامل حول مسكنه إلى وكر لتصنيع المخدرات بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار زياد الباسل، وإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عامل تمكنت مباحث القليوبية من ضبطه بتهمة إدارة مسكنة وكرا لتصنيع المواد المخدرة حيث تم ضبط كميات مختلفة من «البودرة والحشيش والاستروكس»، وتحرر محضرا بالمضبوطات وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ علي المضبوطات وإحالتها للمعمل الجنائي وتحريزها وطلب تحريات المباحث.

معلومات سرية بنشاط المتهم في المواد المخدرة

وردت معلومات للمقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد بقيام عامل بإحدى الشركات الصناعية له معلومات جنائية بممارسة نشاطاً إجرامياً فـى تصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه.

فرد محلي و2 كيلو مخدر بودر ضمن المضبوطات

وبتفتيش المنزل عثر علي فرد محلى وكمية من الطلقات النارية وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة و2 ميزان حساس و سلاح أبيض كتر، و كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 2 كيلوجرام بودر خام و 2 كيلو جرام من مخدر البودر و 1 كيلوجرام إستروكس و 1 كيلوجرام حشيش و126 قرص مخدر و 5 زجاجات تحوى سائل يشتبه أن يكون مخدر" و مبلغ مالى و 6 هواتف محمولة وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأدوات والمواد المُستخدمة بقصد تصنيع وبيع المواد المخدرة والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.