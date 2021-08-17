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وزير التعليم: محدش جاب النمرة النهائية السنة دي في امتحانات الثانوية

كتب:

شريف سليمان
01:40 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ طلاب شعبة علمي علوم أبلوا بلاء حسنا، ومعظم الطلاب في المنطقة بين 298 و300، وهو معدل أعلى من المجموعة الأدبية، كما أنّ شعبة علمي علوم أعلى من شعبة علمي رياضة.

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: «مفيش حد جاب النمرة النهائية، واللي جابوا بين 100% و95% عدد قليل جدا في الشعبة العلمية، ومحدش جاب 95% في الشعبة الأدبية».

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