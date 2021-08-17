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عبدالغفار: 307 مؤسسات تعليمية متاحة لطلاب الثانوية العامة 2021

الرئيس السيسي كلف الحكومة بإتاحة جودة التعليم من أسوان حتى مطروح

كتب:

شريف سليمان
01:59 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن طلاب الثانوية العامة مروا بظروف قاسية جدا على مستوى مصر والعالم، موجهًا التحية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الانتهاء من امتحانات الثانوية في ظل مرحلة صعبة في عمر مصر ودول العالم.

وأضاف «عبدالغفار» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2021: «هناك فرص تعليمية كثيرة متاحة لأبنائنا هذا العام، وهناك ما يقرب من 307 مؤسسات تعليمية موجودة حاليا، حيث استثمرت الدولة المصرية استثمارات ضخمة في السنوات الماضية، حتى تصل إلى وجود 27 جامعة حكومية، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والجامعات والمعاهد».

وتابع: «المنظومة الموجودة حاليا ضخمة ولم تحدث بالصدفة، لكن السبب فيها هو تنوع مؤسسات التعليم وانتشارها على خريطة مصر، وذلك بتكليف من الرئيس السيسي، لإتاحة جودة التعليم من أسوان حتى مطروح».

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