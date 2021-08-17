آية سليمان.. طالبة كفر الشيخ الثالثة على الثانوية العامة بمجموع 402 درجة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء اوائل الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث رصد المؤتمر مخرجات التعلم في النظام الجديد.

بنت كفر الشيخ الثالثة على الجمهورية

ووفقا لإعلان وزير التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة2021 حصلت الطالبة «آيه محمد علي سليمان حمودة»، من كفر الشيخ، على المركز الثالث بمجموع 402 درجة من 410 درجات، ولم يحصل طالب على الدرجة النهائية، موضحًا أن التنسيق هذا العام سينخفض بشكل كبير وفقا لأعداد الكليات الموجودة.

البنات يتفوقن في الثانوية العامة

ووفقا لإعلان وزير التربية والتعليم في المؤتمر فإن الطالبات تفوقن في نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث حصلت الفتيات على المراكز الأولى بمختلف الشعب، كما جرى إعلان الأسماء بشكل علني وتهنئتهم، وأوضح الوزير أنه لم يجر تهنئتهم تليفونيا إنما سيجرى تهنئتهم علنيا، ووصف هذه الدفعة بـ« التاريخية»، مؤكدا أنهم حصلوا على تعليم جيد .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الطالبة الأولى في الثانوية العامة 2021، الشعبة الأدبية، حصلت على 388 درجة من 410 درجات، وتدعى فريدة مؤمن خليل مطري من الإسكندرية.