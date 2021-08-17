شوقي: حصول 70 ألف طالب على مجموع أكثر من 85% في الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع يفوق 95% في الثانوية العامة للعام الماضي 2020، بلغ 90 ألف طالب، و90 ألفا آخرين حصلوا على مجموع يزيد عن 90%، و250 ألف طالب تخطت نسب نجاحهم 85%.

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: «لكن هذه النسب انخفضت ووصل عدد الطلاب الذين حصلوا على نسب تتخطى الـ85%، 70 ألفا مقارنة بـ250 ألفا، وبالتالي المجاميع هترجع زي زمان لأننا نقيس الفهم والتحليل وهو هدف أي تقييم في العالم حيث نستهدف فرز مستويات الأداء».