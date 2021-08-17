الخميس.. مشوار الحجار وأغاني حول العالم في «محكى القلعة»

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، وبمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر، حفلا فى الثامنة مساء بعد غدا الخميس 19 أغسطس على مسرح المحكى، وذلك ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

ويضم الحفل مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية العالمية تصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن منها: «سواي، امراة تحب، الكتابة علي الجدار، ربما، طريقي، ذكرتي، حلق بي للقمر، الحياة وردية، استطعت الرقص، عزباء في الليل، شبح الأوبرا، وذلك من أداء داليا فاروق، جاكلين رفيق، هشام الجندي، الهامي أمين، إنجي محسن، عزت غانم، تامر توفيق، ليلي إبراهيم، إبراهيم ناجي وأسامة على.

على الحجار يشدو بأروع أغنياته

وفى العاشرة مساء يشدو النجم على الحجار مجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة تنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها: «يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، راح توحشينى، لو تعرفى، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلوانى وحرماً يا سيدى».

يذكر أن مهرجان محكى القلعة، انطلق أول أمس بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وتم خلال حفل الافتتاح تكريم نخبة من رموز الموسيقى والغناء المصري ولاتزال ليالي المهرجان تتواصل، حيث من المقرر أن يحضر الحفلات المقبلة عدد من النجوم أبرزهم: هاني شاكر ونداء شرارة وهشام عباس وكارمن سليمان.