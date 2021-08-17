قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 أدبي سيكون 65%، معلنا أنه يوجد حاليا في مصر العديد من الكليات والجامعات لجميع طلاب شعبة الأدبي. ونوه وزير التعليم العالي، إلى أنه متوفر في هذه الكليات العديد من التخصصات الجديدة من أجل مواكبة احتياجات سوق العمل.

ما هو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 أدبي

وتابع «عبدالغفار» خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الوزير الدكتور طارق شوقي، لإعلان نتائج الثانوية العامة 2021، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 أدبي هو 65%.

نسبة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 أدبي

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 أدبي، جرى تحديده بعد الاطلاع على نسب المجاميع التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة 2021.

وأوضح عبدالغفّار، أن الوزارة كثفت من استعداداتها لبدء التنسيق للعام الدراسي الجديد 2022/2021، معلنا أن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل.

في سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تمكنت من تدريب الطلاب على فهم مخرجات التعلم بشكل جديد، وذلك من خلال توفير الكثير من مصادر التعلم لهم.