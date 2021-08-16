«القوى العاملة»: تعيين 500 شاب منهم 11 من ذوي الهمم بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط 500 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشأت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1857 شابا، فضلا عن إصدار 325 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأكد حازم علي حسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما أنجز خلال شهر يوليو الماضي، صرف المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بواقع مبلغ 74 ألف جنيه، لـ27 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 58 آخرين جدد، وإصدار كارنيهات لهم.

وأجرت المديرية تفتيشا دوريا وحملات في مجال السلامة والصحة المهنية، على 126 منشأة، ما أسفر عن تحرير 67 محضرا للسلامة والصحة المهنية.

وفي مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 1222 منشأة، ما أسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشأت المخالفة، وبحث 8 شكاوى، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

أما في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.