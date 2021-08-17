«ليديا» علمت بتفوقها على طريق إسكندرية: «وقفنا وصرخنا من الفرحة»

الثقة في التفوق في نتيجة الثانوية العامة 2021، جعلت «ليديا أمير»، الرابعة على شعبة الأدبي وأهلها يتجهون إلى القاهرة، من أجل إجراء اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفي طريق عودتهم إلى الإسكندرية، وصلهم الخبر الذي حول حالة التوتر التي كانت تخيم عليهم، إلى فرحة صاخبة، حيث تم إبلاغهم بأن ابنتهم جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية.

ليديا: شعرت صباح اليوم بأني من أوائل الثانوية العامة

تحدثت «ليديا» لـ«الوطن»، قائلةً إنها لم تكن تتوقع أن تكون ضمن أوائل الثانوية العامة، بسبب الضغوطات، إلا أنها صباحاً جاءها إحساس، فتابعت المؤتمر، وفوجئت بصورتها: «قلت لهم أيه دا؟.. دا أنا، فتوقفنا على جنب من الفرحة».

الأمر ذاته الذي أكده والدها قائلاً، إنه فوجئ بإعلان نتيجة الثانوية العامة بينما كان يقود سيارته في الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية، وتابع بقوله: «أول ما عرفنا وقفنا العربية، وقعدنا نصرخ من الفرحة أنا وهي وأختها ومامتها».

العلاقات الدولية تستهوي الرابعة على الثانوية العامة

وأضافت «ليديا» أنها حالياً لديها خيارات عدة عقب تفوقها في الثانوية العامة 2021، الأمر الذي جعلها تعيد تفكيرها في الكلية التي تعتزم الالتحاق بها، حيث بدأت تفكر في دراسة العلاقات الدولية، وهو أحد المجالات التي كانت تستهويها منذ فترة طويلة، الأمر الذي جذبها وتضعه صوب أعينها حالياً.

وأوضحت الطالبة الحاصلة على المركز الرابع أنها على علاقة طيبة مع «فريدة»، الأولى على الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة أدبي، وقد تمت مقابلة بينهما قبل ذلك، وتابعت بقولها: «فرحت لها جداً، بقيت مش عارفة أفرح لها ولا أفرح لنفسي»، لافتةً إلى أنها لم تصل إليها بعد، لكنها ستقوم بذلك للمباركة لها.

تميزت في نشاطات مكتبة الإسكندرية

وقال «أمير سليمان»، والد «ليديا»، إنها دائماً متفوقة، ولها نشاط في مكتبة الإسكندرية، نجحت وتميزت فيه، ومثلت في مهرجان مارسيليا للتمثيل، نقد للأفلام التمثيلية، ولديها حس فني وأدبي، كما أنها متميزة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

واضاف الأب قائلاً لـ«الوطن»، أن ابنته كانت تأمل في الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو الإعلام، أو كلية الحقوق قسم خاص، إلا أنها حالياً ستقوم بالمفاضلة والاختيار ما بين كليتي السياسة والاقتصاد أو الإعلام.

وأوضح أنه وفقاً لمذاكرة ابنته فكان متوقع أنها من الأوائل، إلا أن الضغوطات التي كانت عليها قد شككته في الوصول إلى مرتبة الأوائل، مؤكداً أن الله قد كلل مجهودها بالنجاح والتفوق.

وعن صفات «ليديا» في المنزل، فأكد أنها تتميز بالانضباط والالتزام، واعتادت على ذلك، مشيراً إلى وجود أخت أكبر منها، أنهت دراستها في كلية الفنون الجميلة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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