نتيجة الثانوية العامة 2021.. احتفالات أهالي الإسكندرية ومطروح والبحيرة

تتنوع احتفالات أهالي بحري بنتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك وفقاً لمظاهر مختلفة، فأهالي الإسكندرية لهم عاداتهم، وأهالى مرسي مطروح يختلفون بطبيعتهم البدوية، وأهالى البحيرة يسيرون على خطي الأجداد، كلاً وفقاً لعاداته وتقاليده.

وترصد «الوطن»، مظاهر احتفال محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والبحيرة بنجاح الطلاب في الثانوية العامة:

الإسكندرانية يحتفلون بنتيجة الثانوية العامة

يحتفل أهالى الإسكندرية، بظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك من خلال إطلاق الزغاريد وتوزيع الشربات وتعليق الزينة، وشراء الشربات وتوزيعه على الجيران والأصحاب والأقارب وغالباً ما توزع في الشوارع تعبيراً عن فرحة أهل الطالب بحصوله على درجات عالية في الثانوية العامة.

إحتفالات أهالي مطروح بنتيجة الثانوية العامة

وينحر أهالي مطروح الذبائح إبتهاجا بأبنائهم المتفوقين في الثانوية العامة، من الأوائل والحاصلين على درجات عالية، حيث يجرى تجهيز وليمة كبيرة في خيمة بدوية أو المربوعة بمنزل أسرة الطالب، ويذبحون خراف الضأن البرقي التى تشتهر به مرسى مطروح، ويطهون عليها الأرز الأحمر، وينظمون وليمة مجمعة يشارك فيها الأهل والأصدقاء والجيران، من أبناء المدينة والقرية المقيمين بها، إحتفالا بأبنائهم الأوائل، ممن سيدخلون كليات القمة لتميزهم في الثانوية العامة، ويعتبرونه عرسا كبير يحتفلون به، وتكون الدعوة مفتوحة لمن يريد الحضور لمشاركتهم فرحتهم.

شربات وأرز بلبن.. احتفالات البحراوية بنتيجة الثانوية العامة

شربات وأرز بلبن.. عادة لم تنقطع منذ سنوات طويلة، على الرغم من تغير مظاهر الاحتفال بين الشباب والفتيات، وغزو الأفكار الغريبة من خلال السوشيال ميديا، إلا أن كوب الشربات وطبق الأرز بلبن، مازال الراعي الرسمي لاحتفالات أهالي البحيرة بنجاح طلاب الثانوية العامة، ومثل جميع المناسبات السعيدة، يحتفل الأهالي بتوزيع الشربات على المنازل والمارة في الشوارع.

أما عن توزيع الأرز بلبن، فهو غالبا ما يكون نذر لأولياء الأمور على تنفيذه حال نجاح نجلهم أو ابنتهم، وتجد علب وأطباق الأرز باللبن توزع بكثرة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

أما الطبقات الغنية، فيكون الاحتفال بذبح الذبائح وتوزيع لحومها على الجيران والأقارب والبسطاء، وهو أمر لا ينتشر كثيرًا في مدن ومراكز محافظة البحيرة، إلا أنه موجود بالفعل بين فئة قليلة.