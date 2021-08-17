السيطرة على حريق شب في 3 منازل بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية في مركز أبوتيج جنوب محافظة أسيوط، عصر اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع في 3 منازل بمنطقة شارع المدارس بدائرة مركز شرطة أبوتيج فى أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفى، مدير امن أسيوط، إخطارا من العميد عبدالرحيم محمد، مأمور قسم شرطة أبوتيج بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بنشوب حريق في منزل، امتد للمنازل المجاورة بمنطقة شارع المدارس بالبندر دائرة القسم.

على الفور انتقل فريق من قوات مباحث القسم بقيادة الرائد احمد عاصم رئيس المباحث، وجرى الدفع بثلاثة سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية والإسعاف وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون خسائر بشرية أو إصابات، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.