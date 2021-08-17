موعد ومكان عزاء السيناريست فيصل ندا

أعلنت الصفحة الرسمية للسيناريست الكبير، فيصل ندا، عن موعد ومكان تلقي العزاء في الراحل، لمحبيه وأصدقائه والفنانين الذين عملوا معه من قبل.

موعد عزاء فيصل ندا

ونشرت صفحة فيصل ندا على موقع «فيس بوك» منشورا قالت فيه: «عزاء السيناريست فيصل ندا يوم الجمعة المقبل 20 أغسطس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين».

يذكر أن السيناريست فيصل ندا رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ81 عاما، وكان قد تم إعلان خبر وفاته من خلال الصفحة الخاصة به على موقع «فيس بوك».