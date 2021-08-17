كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 علمي رياضة، في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات الحكومية 2021 المقرر أن ينطلق السبت المقبل 21 أغسطس، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحد الأدنى لتنسيق لشعبة «علمي رياضة» 80%، مؤكدا أنّ تنسيق المرحلة الأولى سيستمر لمدة 5 أيام متتالية، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل الموافق 28 أغسطس الحالي، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم قبل قليل، عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 علمي رياضة

وقال وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الذي عقد قبل قليل، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 علمي رياضة، يتحدد وفقا لشرائح المجاميع التي رصدت خلال نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي جرى الكشف عن مؤشراتها ونسبها خلال المؤتمر.

وأوضح عبدالغفار، أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 علمي رياضة 80%، مقارنة بالعام الماضي 94.4%، مشيرا إلى أنّ نسبة انخفاض تلحد الأدنى عن العام الماضي بلغت 14.4%.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 علمي رياضة 80%

وذكرت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجامعات أنهت الاستعدادات الخاصة بتنسيق الجامعات 2021، خاصة تدريب العاملين والمختصين بمعامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات، على كيفية التعامل مع مجاميع الثانوية العامة 2021، في ظل انخفاض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 علمي رياضة، والحدود الدنيا للمراحل الأخرى.

ولفتت المصادر، إلى أنّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال مراحل التنسيق، أبرزها التشديد على إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية والتنسيق وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الجامعات لتسجيل رغبات الطلاب.