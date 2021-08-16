أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة الغربية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالغربية أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الغربية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الغربية الأزهرية

وأظهرت النتيجة أعلى مجموع في الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة الغربية الأزهرية علمي 99.38%، وأدبي بمجموع 96.67%، فيما كان أعلى مجموع في الثانوية الازهرية 2021 بمنطقة الغربية الأزهرية للمكفوفين 71.43%.

أسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة الإسكندرية الأزهرية قسم العلمي.

- إسراء مصطفى ابراهيم عصفور معهد فتيات أحمدابوشامية بنسبة٩٩.٨٥٪ محققه (المركز الأول) على مستوى معاهد الغربية.

- خلود عبدالستار محمدي محمد عامر معهد فتيات الجيزة بنسبة٩٦. ٩٩٪ا(لمركز الثاني).

- أحمد بسيوني مصطفى العجمي معهد العامرية بنسبة ٩٩.٥٤ ٪(المركز الثالث).

- جهاد عبدالحميد عبدالكريم الأخضر معهد فتيات محلة زياد(الشبان المسلمين) بنسبه ٩٩.٣٨٪(المركز الرابع) علمي.

- حنين محمد محمد ناجي معهد فتيات القضاة بنسبة٩٩.٣٨٪ (رزق السيد الفتى) (الرابع مكرر) علمي.

أسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة الإسكندرية الأزهرية أدبي

- دعاء أحمد الشناوي السيد حسن معهد فتيات حصة شبشير بنسبة٩٨.٥٧٪(المركز الأول).

- ملك شعبان على أحمد ابوطه فتيات الحاج حسين حماد بكفر الزيات ٩٧.٤٦٪ (المركز الثاني).

- إيمان محمد علي عبدالجواد شاهين فتيات حصة شبشير ٩٧.٣٠٪(الثالث).

- مريم مصطفى عبدالرحمن محفوظ فتيات محلة روح ٩٧.١٤٪(الرابع).

- سما محمد الشحات فؤاد فتيات طنطا ٩٦.٥١٪(الخامس).

أسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 بمنطقة الغربية الأزهرية للمكفوفين

- عصام محمد إبراهيم السيد الأستنبمولي سنباط ٩٧.١٤٪(الأول).

- مريم عبدالله يوسف المسير معهد فتيات كفر الشيخ سليم ٩٣.٩٧٪(الثاني).

- رزقة محمد عبد المهيمن سعد فتيات سنباط ٨٧.٤٦٪(الثالث).