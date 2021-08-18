حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد له قدرة على لفت الانتباه ويجذب الأنظار إليه بجاذبيته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك أن تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس في منزل العلاقات تدفعك للاهتمام بكل صغيرة وكبيرة وتمنحك جاذبية وقد تخدمك تطورات ومستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.