حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج العذراء للكلاسيكية، وهو شخص محافظ، لا يحب أجواء التحرر، كما أنه ذكي جدا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

المريخ وعطارد في برجك يساعدانك على تقوية مركزك وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.