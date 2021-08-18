حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، وهم عادة متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، فهم متفتحون ويعملون ما بوسعهم لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اهدأ اليوم ولا تظهر تذمرا أمام أي استفزاز أو تسويف لأعمالك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.