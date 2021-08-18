رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:10 ص | الأربعاء 18 أغسطس 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميز مولود برج العقرب بكثرة المشاركة في أعمال الخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تفكر جيدا وتحسن التصرف وقد تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم الثلاثاء 17-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا