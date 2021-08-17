مصرع طالبة ثانوي سقطت من الطابق السادس بعد إعلان النتيجة بالمنوفية

لقيت طالبة في الثانوية العامة مصرعها قبل قليل، متأثرة بإصابتها بعد سقوطها من الطابق السادس، في مدينة سرس الليان، بمحافظة المنوفية، بعد دقائق من إعلان نتيحة الشهادة الثانوية العامة، حيث جرى نقلها إلى مستشفى سرس الليان، ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية، أنه تم استقبال طالبة في الثانوية العامة، سقطت من الطابق السادس، وحاول الأطباء علاجها بعد توقيع الكشف الطبي عليها، لمحاولة إنقاذ حياتها، ولكن دون جدوى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وأشارت المصادر إلى أن الأطباء بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ الطالبة من الموت، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

مصرع طالب بالثانوية قبل إعلان النتيجة بـ 3 ساعات

وكان طالب بالثانوية العامة لقي مصرعه صعقاً بالكهرباء، قبل موعد إعلان النتيجة بنحو 3 ساعات، اليوم الثلاثاء، في إحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، إخطاراً يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بوفاة «السيد أشرف السيد»، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، إثر إصابته بماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.