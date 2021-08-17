«محمد» ثالث الجمهورية علمي رياضة: «ذاكرت في المطبخ وتفوقت»

أعرب «محمد هاني أحمد»، الحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية فى الشهادة الثانوية العامة، القسم العلمي شعبة الرياضة، بمجموع 401 درجة، عن شكره لله عز وجل على نجاحه بتفوق في الثانوية العامة.

تحدث «محمد»، ابن محافظة أسوان، لـ«الوطن» قائلاً: «كنت متأكداً أنني سأحصل على درجات عالية، ولكنني لم أكن أتوقع أنني سأكون الثالث على مستوى الجمهورية»، وتابع بقوله: «كنت بذاكر في كل مكان بالمنزل، لدرجة إني ذاكرت في المطبخ، وكنت أتناول النسكافيه كثيراً، ودرست من خلال دروس أون لاين، كما كنت أحصل على دروس خصوصية».

وتابع «محمد»، ثالث الجمهورية علمي رياضة، بقوله: «درست لساعات طويلة ولأيام متواصلة من أجل الحصول على درجات عالية، ومن صغري أتمنى الالتحاق بالهندسة، ولكن المجال سأختاره خلال الفترة القادمة»، كما وجه الشكر لكل من ساعده في تحقيق هذا التفوق، وفي مقدمتهم والده المهندس «هاني أحمد»، ووالدته الدكتورة «شيماء عادل»، بالإضافة للعائلة والمدرسين وكل من ساعده ولو بكلمة واحدة.

وبسعادة كبيرة، قالت الدكتورة شيماء عادل، طبيبة أطفال بأسوان، إنها عرفت بالنتيجة من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم، وسجدت لله شكراً، وأبلغت ابنها، الذي فوجئ بالنتيجة، وتابعت بقولها: «سعادتي لا توصف، ابني رقم 3 على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة رياضة، هو اجتهد وربنا أكرمه لصبره، وإن شاء الله المرحلة القادمة ستكون أفضل، ونشكر الجميع اللي فرحوا ورسموا الابتسامة على وجوهنا من أهالي أسوان اللي كانوا سعداء بابننا».

أما «هاني أحمد محمد»، مهندس مدني، والد ثالث الجمهورية علمي رياضة، فقال: «أنا والد لمحمد ولتسنيم، نجحت في الصف الأول الثانوي، وكمان لين وجنا في الابتدائي، الحمد لله ربنا أكرمنا ولم يضيع مجهود بيت كامل، وإن شاء الله ابني يختار أي مجال في الهندسة، سواء طيران أو بترول أو مدني»، وتابع بقوله: «الحمد لله، أنا تابعت النتيجة من خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، ولازم الكل يعرف إن لكل مجتهد نصيب، واللي هيتعب ويجتهد هيحصد ثمار تعبه ومجهوده».