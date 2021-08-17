«أهلها عرفوا قبلها».. فيسبوك يؤخر فرحة الثانية «علمي علوم»

وسط زغاريد وفرحة من الأهالي والجيران، احتفلت أسرة الطالبة ضحى رفاعي، الثانية على الثانوية العامة «علمي علوم»، بمحافظة سوهاج، بتفوق ابنتها، بعد أن علمت بحصولها علىى المركز الثاني من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم، الذي عُقد ظهر اليوم الثلاثاء للإعلان عن أوائل الثانوية العامة.

«أهلها عرفوا قبلها» بسبب تأخر بث «فيس بوك»

وقالت ضحى رفاعي، الثانية على الثانوية العامة «علمي علوم» بمحافظة سوهاج، إنها كانت تجلس في غرفة أخرى وأهلها يجلسون في غرفة، وأخبروها أنها حصلت على ترتيب على مستوى الجمهورية قبل أن تعرف هي، لأن البث عندها على «فيس بوك» كان متأخرا.

فجأة لاقيت أهلي بيهيصوا فاستوعبت إني نجحت

وتابعت «رفاعي»، في تصريحات لـ«الوطن» خلال بث مباشر، «فجأة لاقيت أهلي بهيصوا ويزغردوا فاستوعبت إني نجحت وطلعت من الأوائل، وفضلنا نعيط من الفرحة، أنا كنت بحاول أنجز كتير، ومش مهم عدد ساعات المذاكرة ممكن يكون ساعتين بس، لكن بذاكر كل المواد وكنت محددة تارجت اليوم، وكل واحد له طريقته في المذاكرة، في ناس بتحب تذاكر بالورقة والقلم وناس بتذاكر وهي واقفة، بس أهم حاجة التأكد من المعلومة من كل جوانبها، خاصة في النظام الجديد، وأنصح جميع الطلاب بالبعد عن الأشخاص المحبطين، أنا كنت بفكر في طب بس هشوف باقي الفرص وأقرر».

والدة ضحى: «قعدنا نعيط من الفرحة»

من جانبها، ذكرت والدة ضحى رفاعي: «قعدنا نعيط من الفرحة وسجدنا لربنا الحمدلله على كل حال، أنا أول لما شوفت صورتها في مؤتمر الوزير قولت دي ضحى وهي من أوائل الجمهورية، والناس كلها كانت متوقعة إنها تبقى من الأوائل، ربنا العالم من فرحتي، كانت بتخش على النت تذاكر ومكنتش بتعملي توتر، والفترة الأخيرة انعزلت عننا في الشقة اللي جنبنا عشان تركز أكتر، هي أكلها ضعيفة خالص».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، موضحًا أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% في الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية.

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