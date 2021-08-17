والد الخامسة على الجمهورية: «كنت بدعي في كل صلاة ربنا يفرح رنا»

قالت رنا حسين، الخامس مكرر على مستوى الجمهورية في قسم الأدبي بالثانوية العامة، إنها كانت تشاهد المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم وشاهدت صورتها وعرفت أنها ضمن الأوائل، متابعة: «أنا كنت متوترة أوي خصوصا إن فيه كلام إن المجاميع السنة دي مش عالية بس قرأت قرآن وصليت ونمت، أصعب حاجة هو وجود تسريبات كنت بقول الناس هتتساوى مع بعض يعني».

وضعت جدول مذاكرة من أول العام

وأضافت في تصريحات لـ «الوطن» في بث مباشر، أنها منذ أول يوم في العام وضعت جدولا للمذاكرة طوال السنة من أجل الانتهاء من مذاكرة الدروس بشكل سريع.

والد رنا: أنا فوقت بعد 10 دقائق من إعلان الخبر

في نفس السياق، ذكر والد رنا حسين أن ابنته كانت متوترة وكان يطالبها بالهدوء، لافتا إلى أن ابنته حصلت على المركز الأول في إحدى السنوات الدراسية ولكن ترتيبها ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية كان مفاجأة، متابعا: «أنا فوقت بعد 10 دقائق من إعلان الخبر وظهور اسمها وهي أول واحدة شافت اسمها، كنت بدعيلها في كل صلاة يارب فرح رنا».

دعوات الأم لابنتها بالتفوق

من جهتها قالت والدة رنا حسين، إنها كانت تدعو دائما أن يفرحها الله بمجموع كبير، لافتة إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة سبب توترا لهم ولكنهم بذلوا مجهودا كبيرا من أجل أن تحصل على مجموع كبير، مشيرة إلى أنهم يرجحون دخول ابنتهم سياسة واقتصاد أو الإعلام، مشيرة إلى أن ابنتها لم تخرج كل نهاية أسبوع لأنها كانت ملتزمة بالحصول على الدروس والمذاكرة من أجل تحقيق نتائج مرضية.