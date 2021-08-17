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الرابع مكرر «علمي رياضة» بأسوان: «تفوقت بتنظيم الوقت»

كتب:

عبد الله مشالي
08:38 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
عبدالله أيمن الرابع مكرر رياضة على مستوى الجمهورية

عبدالله أيمن الرابع مكرر رياضة على مستوى الجمهورية

وسط فرحة كبيرة للأهل والجيران، احتفل أهالي منطقة «الرضوان» بمدينة أسوان، بتفوق ابن منطقتهم «عبد الله أيمن محمد سمير»، الرابع مكرر علمي رياضة بالثانوية العامة، بعد حصوله على 400 درجة.

تحدث «عبد الله» لـ«الوطن» قائلاً: «الحمد لله، أنا سعيد بهذه الدرجات، وأن أكون من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وما أتمناه حالياً هو التحاقي بكلية هندسة الطيران».

وتابع بقوله: «سر تفوقي، بعد فضل الله عز وجل عليا، هو وقوف أبي وأمي وأساتذتي بجانبي طوال فترة الثانوية العامة، وليس في السنة النهائية فقط»، مشيراً إلى أنه وضع خطة لتنظيم وقت المذاكرة والنوم خلال اليوم، وحتى انتهاء الامتحانات.

وبابتسامة عريضة، قال الدكتور «أيمن محمد سمير»، أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة أسوان، والد الطالب «عبد الله»، إن سر تفوق ابنه، بعد توفيق الله، تنظيمه للوقت فيما يخص المذاكرة والنوم، وكان يجتهد في المذاكرة غالبية اليوم، موجهاً شكره لكل من درس وذاكر لابنه «عبد الله» حتى حصوله على المركز الرابع، مشيراً إلى أن هناك الكثيرين ممن ساعدوه منذ المرحلة الإعدادية حتى الثانوية، بمدرسة «أحمد طه حسين»، كما لفت إلى أن ابنه «عبد الله» حضر إلى أسوان، قادماً من السعودية، في المرحلة الإعدادية.

وكشف والد «عبد الله» عن أن لديه ابنا أكبر في كلية الطب جامعة أسوان، كما أن هناك أبناء آخرين، وهم «أسامة»، في مرحلة الحضانة، و«بلال»، في الصف الرابع الابتدائي، و«أحمد»، في الصف الثالث الإعدادي، و«زياد»، في الصف الأول بالإعدادية الأزهرية.

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