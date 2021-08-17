وزير التعليم: لدينا بنوك أسئلة معيارية تقيس مستويات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك بنوك أسئلة معيارية، تقيس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، لجميع سنوات المرحلة الثانوية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أن وزارة التربية والتعليم، لديها العديد من وسائل التصحيح الإلكتروني، بدون عنصر بشري لضمان عدالة ودقة التصحيح، وتحقيق تكافؤ الفرص لكل الطلاب.

«شوقي»: درجات الطلاب تعبر عن استيعابهم نظام التعليم الجديد

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، أنه جرى إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الطلاب في جميع الشعبة 74%، وهي نسبة تدل على نجاح الطلاب في استيعاب نظام التعليم الجديد، ونمط أسئلة الامتحانات التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابطا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، به كل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، التي تتمثل في اسم الطالب كامل ومحافظته وإدارته التعليمية ومدرسته، ولجنته التي أدى فيها الامتحانات، وكذلك درجاته في المواد التي تضاف للمجموع، وتقدير في المواد التي لا تضاف للمجموع.

«التعليم»: وفرنا نتيجة الثانوية العامة 2021 بترتيب كل طالب على مستوى الجمهورية

كما أتاحت الوزارة، نتيجة الطالب في الثانوية العامة بترتيبه على مستوى الجمهورية والمحافظة والمديرية والإدارة التعليمية، وكذلك ترتيبه على مستوى مدرسته، وذلك بهدف معرفة الطالب لمستواه الحقيقي في دفعته، لافتة إلى أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب، تعبر عن مستواهم الحقيقي في الامتحانات، ومدى استفادتهم من نظام الامتحانات الجديد.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة وفرت العديد من المصنات التعليمية للطلاب في جميع المراحل، للتدريب على نظام التعلم الجديد، مشيرا إلى أن الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.