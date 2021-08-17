طارق شوقي: «هندسة هتاخد من حاجة وسبعين وأنت طالع»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه حتى الآن لا يستطيع الحكم على ردود أفعال الأهالي على النظام الجديد للثانوية العامة، بعدما أعلنت الوزارة عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2020 ظهر اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن التغيير دائما ما يحتاج إلى وقت حتى يتقبله الجميع، وأن النظام الجديد ليس إلا جزءا من خط طويل نسير به يجب أن نصبر عليه، لافتا إلى أن مؤشرات المرحلة الأولى من التنسيق توضح بشكل كبير التغيير الذي حدث عن السابق، مضيفا: «هندسة هتاخد من حاجة وسبعين وأنت طالع».

وزير التعليم: ما حدث اليوم يكشف أننا تخطينا حاجزا معينا من الخوف

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أنه يعتقد بأن ما حدث اليوم كان هاما للغاية وتخطينا به حاجزا معينا من الخوف والقلق، كما أنه سيدفعنا نحو سنوات أفضل مستقبلا.

شوقي: كنت عارف إن الأهالي هتتخض من النتيجة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه كان يعلم جيدا أن الأهالي سيصابون بـ «خضة» حين يعرفون مجاميع طلاب الثانوية العامة وسيقارنوها بمجاميع السنين الماضية.

وتابع: «المرحلة الأولى من التنسيق هتاخد 88% تقريبا بالنسبة لعلمي علوم بدل 98%، وهتاخد 80% علمي رياضة، يعني هندسة هتاخد من حاجة وسبعين واحنا طالعين، وأدبي يبتدي من 65 فعلا»، مؤكدا أن هذا أمر مختلف بدرجة كبيرة عما كان يحدث في السابق، والفكرة بالنسبة لنا أن الرقم المطلق ليس له معنى في حد ذاته على الاطلاق.

وأردف أن دليل النجاح بالنسبة لنا ليس المجموع الكبير، إنما دليل النجاح يتمثل في مستوى فهم واستيعاب الطالب للمنهج الذي درسه، موضحا أن امتحانات هذا العام أفرزت مدى فهم واستيعاب كل طالب لمنهجه.

وأردف أن امتحانات الثانوية العامة كانت مثل أي امتحان معاييري في العالم، كالمطبق في بريطانيا وغيره.

ونبه «شوقي» أن المرحلتين الثانية والثالثة من التنسيق ستشهدان انخفاضا فى الحد الأدنى من المجاميع أيضا، مؤكدا أن كل الطلاب بهذه الطريقة سيلتحقون بالجامعات المستهدفة لهم.