أوائل الثانوية عن نظام التعليم الجديد: «القلق منه هايخف.. وساعدنا على التفوق»

قالت ضحي رفاعي محمد، الثانية مكرر على الثانوية العامة «علمي علوم»، إنها حصلت على مجموع 98%، وكانت ترغب في الالتحاق بكلية الطب، ولكنها وبعد حصولها على المركز الثاني «مكرر» على مستوى الجمهورية، تسعى حاليا للالتحاق بإحدى الجامعات الجديدة.

محمد: «بسبب الكورونا مكناش بنروح المدارس.. كنت بذاكر في البيت»

وأضافت «ضحى»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنها كانت تجلس للمذاكرة يوميا طيلة 8 ساعات، حيث إنه وبسبب وجود جائحة فيروس كورونا أدى ذلك إلى عدم ذهابها إلى المدرسة باستمرار، «بسبب الكورونا مكناش بنروح المدارس، والأكثر كان مذاكرتي في البيت، أنا بفكر في حاجة ليها علاقة بالأحياء».

ضحى: «لو خدنا الثانوية العامة كبعبع مش هننجح في حاجة»

وأوضحت أن الثانوية العامة ليست «بعبع» كما يشيع البعض، «لو خدناها كده مش هننجح في حاجة، والخوف والقلق الكبير دايما بيتقلب للضد، والنظام الدراسي الجديد نسبة القلق كانت بسببه عالية، ولكن سنة ورا التانية الخوف ده هيقل».

محمود أيمن: «مكنتش بروح المدرسة وكنت بروح الدروس لحد نصف أبريل»

فيما قال محمود أيمن، الثاني على الثانوية العامة «علمي رياضة»، إنه نجح في الحصول على 98%، وكان يذاكر يوميا 10 ساعات على مدار اليوم، «مكنتش بروح المدرسة وكنت بروح الدروس لحد نصف أبريل، وقعدت أتابع الملخصات بتاعة الوزير واليوتيوب».

أيمن: النظام التعليمي الجديد ساعدني على ترك الدروس الخصوصية

وأضاف خلال مداخلة له عبر البرنامج نفسه، أن النظام الدراسي الجديد ساعده كثيرا على التفوق، بسبب ما قدمه ذلك النظام من معلومات وفيرة وكثيرة، حيث قام بمقاطعة الدروس الخصوصية.

أيمن: «نفسي أطلع مهندس كمبيوتر أو حاجة في مجال الاتصالات»

وتابع: «نفسي أطلع مهندس كمبيوتر أو حاجة في مجال الاتصالات، وكنت قاعد وأهلي بنتفرج على مؤتمر الوزير وشوفت صورتي، ولكن محدش من الوزارة اتصل بينا نهائي، ومكنتش متوقع إني أطلع من الأوائل».