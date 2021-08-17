والدة الثالث مكرر: «مكنتش متوقعة يبقى له ترتيب على مستوى الجمهورية»

قال أحمد طارق، الثالث مكرر علمي بالإسكندرية في الثانوية العامة، إنه فوجئ بوجود صورته في المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم لإعلان نتائج الأوائل في الثانوية، ولم يكن يتوقع هذا الأمر، خاصة أنه كان يراجع دائما مع أصدقائه بعد خروج من الامتحانات ويحس بدرجاته وتوقع أن يتم خصم منه درجات كثيرة.

الامتحانات كانت مفاجأة للجميع

وأضاف «طارق» في تصريحات لـ «الوطن» عبر بث مباشر، أن الامتحانات كانت جديدة ومفاجأة للجميع، ولكن الأعوام المقبلة الامتحانات الخاصة بالثانوية الجديدة ستكون معروفة بعد خروج أول دفعة منها هذا العام، لافتا إلى أن والدته كان تنصحه دائما بالتركيز في الامتحان المقبل بعد الانتهاء من كل امتحان.

قرار منع تعريب الامتحانات أغضبني

وأوضح الثالث مكرر علمي في الإسكندرية في الثانوية العامة، أنه واجهته صعوبة هذا العام بسبب إصدار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قرارا بعدم تعريب الامتحانات لدراسي المدارس الدولية، خاصة أنه في مدارس فرنسي، «مبقتش عارف أخد دروس مع مدرسين العربي ولا الفرنساوي وقبل الامتحانات بأسبوع قال الوزير في تويتر الامتحانات هتيجي بالعربي والفرنساوي وده سهلنا كتير وكنت أتمنى أن قرار طارق شوقي كان يبقى من أول السنة».

وأشار الثالث مكرر علمي في الإسكندرية في الثانوية العامة، إلى أنه يطمح لدخول القطاع الطبي مثل والدته، خاصة في جامعة الإسكندرية.

والدة أحمد طارق: «الثانوية العامة مش النهاية دي البداية»

وقالت الدكتورة غادة عشماوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الإسكندرية، إن نتيجة ابنها من كرم الله عليها، متابعة: «الثانوية العامة مش النهاية دي بداية لمرحلة جديدة، ولازم الطالب يفكر في اللي جاي مش اللي فات، ولو الطالب مجابش المجموع اللي نفسه في يخش الكلية القريبة ليها وينجح، ومكنتش متوقعة حصول ابني على ترتيب على مستوى الجمهورية وفخورة بيه».