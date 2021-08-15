من حريق مركبها لاصطدام الجيت.. حوادث الصيف مع بسمة وهبة عرض مستمر

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مقطع فيديو، للحظة إنقاذها بعد تعطل المركب المتواجدة به وسط البحر، وتعرض جزء من موتوره للتلف.

بسمة وهبة تعرض فيديو لتفاصيل إنقاذها في عرض البحر

وظهر خلال الفيديو، أحد المنقذين ويدعى «إبرام» حيث تدخل لإنقاذ الإعلامية وابنتها ونقلهما عبر مركبه، فيما علقت بسمة وهبة على الفيديو قائلة «في المواقف دي ربنا بيسخر ناس لناس لا بيختارهم بلونهم ولا شكلهم ولا ديانتهم.. عاش يا إبرام».

بسمة وهبة توجه الشكر لجمهورها بعد إنقاذها

وفي فيديو سابق وجَّهت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها على إنستجرام، الشكر لكل من اهتم باستغاثتها بعد تعطل المركب الذي كانت على متنه هي وابنتها.

وقالت بسمة: «باشكر كل الناس، أنا كويسة أنا وخديجة، أول 3 ثواني نزلت الفيديو كانت دينا صديقتي وزوجها أنقذتنا، شكرا لكل الناس اللي ساعدت وتواصلت، الصراحة رغم إني أحيانا ضد الإنستجرام في حاجات إلا إنه كان له ميزة معايا في هذا الموقف».

بسمة وهبة: مش عارفة إيه علاقة الصيف بالحوادث

وأضافت الإعلامية: «مش عارفة إيه علاقة الصيف بالحوادث، السنة اللي فاتت حصل حادثة الجيت، والسنة دي المركب ولع، الحمد لله إحنا بخير، الحمد لله النهارده يوم الجمعة يوم مبارك، شكرًا يا جماعة لكل حد سأل، إحنا بخير، وربنا نجانا الحمد لله».

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد تعرضت لحادث يوم الجمعة الماضي، في عرض البحر بعد تعطل المركب المتواجدة به.

استغاثة عبر إنستجرام

وقالت بسمة وهبة، خلال فيديو بثته على «إنستجرم»: «يا جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 يتصل بيا لأن المركب عطلانة بيا أنا وخديجة بنتي وسط البحر، تقريبا مولعة من تحت وإحنا وسط البحر ومش عارفين نعمل إيه، اللي ساكن حواليا».

وأضافت «لا يوجد قلق إن شاء الله أي شيء سنقفز في البحر ولكن هناك رائحة شياط والمركب معطل بنا».

حادث الجيت مع أصالة

وكانت بسمة وهبة تعرضت، في يوليو العام الماضي، لحادث في البحر أيضا أثناء قيادتها لانش مع الفنانة أصالة نصري، وحينها نشرت فيديو أيضا للحادث وعلقت عليه قائلة: «أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة».

وأضافت: «أصالة كانت سايقة الچيت ساكي بسرعة واصطدمنا بالصخور».

وتابعت «وهبة» قائلة: «أنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني، أنا فوقت لاقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي».