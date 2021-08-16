بينهم عروسان.. مصرع 7 وإصابة 18 في 4 حوادث مروعة خلال 24 ساعة

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 حوادث طرق مروعة، راح ضحيتها 7 أشخاص، فيما أصيب 18 آخرون بينهم عروسان وشقيقة العروس، وإصابة رابع في حادث مروع في محافظة البحيرة، عندما سقطت بهم سيارتهم في ترعة، بالإضافة إلى حادث مروع في الدقهلية تعرضت له أسرة مات الأب وتم إنقاذ اثنين من أبنائه، عندما سقطت بهم سيارتهم بترعة في محافظة الدقهلية، فيما تصادمت سيارتان في الساحل الشمالي ما تسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات خطيرة، علاوة على حادث سقارة بمحافظة الجيزة، والذي تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

فاجعة مصرع عروسين في محافظة البحيرة

عاشت محافظة البحيرة فاجعة جديدة، راح ضحيتها 3 أشخاص، وتحول بسببها الفرح إلى مأتم بعد أن سقطت سيارة في مصرف زراعي موازي لطريق «إيتاي البارود - كفر الشيخ مخلوف»، وكان بداخل السيارة عروسين وشقيقة العروسة ونجل عم العريس، وهو ما تسبب في مصرع كل من: حسام حسن محمد قنديل 26 سنة «العريس»، وعروسه ندى سامح محمد قنديل 18 سنة، وشقيقتها علا، 15 سنة وجميعهم من قرية «الشعيرة» بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

مصرع تاجر أسماك وإصابة ابنيه في الدقهلية

وسادت حالة من الحزن في مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية بوفاة واحد من أشهر تجار الأسماك في المدينة وهو «القطب علي كراوية»، 72 سنة، والذي توفي في سقوط سيارة نجله في البحر الصغير، وهو ما تسبب أيضا في إصابة ابنيه على كراوية، 41 سنة صاحب محل ملابس، وابنته عواطف كراوية، 43 سنة، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي في الجمالية إلى دفتر عزاء حزنا على الوفاة.

إصابة 5 في تصادم سيارتين بالطريق الدولي

كما شهد طريق «مطروح -الإسكندرية»، الساحلي الدولي حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة أجرة أمام قرية «سلسبيل» في اتجاه مطروح مما تسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم،

واصطدمت سيارتا ميكروباص بمنطقة سقارة بالبدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، مما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإصابات مختلفة.