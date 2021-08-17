وزير التعليم عن درجات طلاب الثانوية: «اللي جاب 60% ده شاطر جدا»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عصر تغيير نظام التعليم مع تغيير وزير التربية والتعليم انتهى، موضحا أن النظام المطبق بالتعليم المصري حاليا مشروع دولة وليس مشروعا شخصيا، كاشفا أن كل الأسماء من الوارد أن تتغير لكن سيظل الهدف كما هو، والمتمثل في الانتقال بالتعليم المصري إلى مستوى عالمي، مشيدا بدرجات طلاب الثانوية العامة هذا العام، مستطردا: «اللي جاب 60% ده شاطر جدا».

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذا النظام التعليمي الجديد نحن مصرون عليه ونسير به بصبر شديد، موضحا أن خير دليل على ذلك كانت امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2020-2021، التي تم إجراؤها بشكل يضاهي الامتحانات الدولية كلها.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن طلاب الثانوية العامة أبلوا بلاء حسنا خلال هذه الامتحانات.

وتابع: «اللي جاب 60% و70%، ده شاطر جدا وإحنا عارفين إنه شاطر، وتعالوا نتعود على أرقام المجاميع الجديدة، ونبتدي ندرك إنها هتدخلنا الكليات اللي كان نفسنا فيها».

وأردف أن ما حدث يعتبر تغيرا كبيرا جدا، وأن وزارة التربية والتعليم حريصة على الاستمرار في طريقها نحو تحسين جودة التعليم، معلنا أن كل عام دراسي سيكون أفضل من العام الذي سبقه.

طارق شوقي: 4 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في اللغة العربية العام الماضي.. «السنة دي 2 بس»

ولفت «شوقي»، إلى أنه لم يكن مقصودا ألا يتحصل طلاب الثانوية العامة على الدرجات النهائية بكل المواد، موضحا أن الأمر كان يتوقف فقط على طريقة وضع الامتحانات، كاشفا أن هناك 4 آلاف طالب تحصلوا على الدرجة النهائية بمادة اللغة العربية العام الماضي، أما هذا العام فهناك طالبان فقط تحصلوا على الدرجة النهائية بنفس المادة.

وواصل: «الفرق ده مش جاي عشان امتحان أصعب وأسهل، هو الفكرة لما أكون بحفظك امتحان ومحفظك إيه اللي هاييجي في النحو والبلاغة هتجيب الدرجة النهائية، لكن لو تعرض لسؤال يحدد إذا كان الطالب ده فاهم البلاغة والنحو، هنا استحالة لو الامتحان متصمم صح أنه يجيب فيه النمرة النهائية».

طارق شوقي: «الامتحان لو متصمم صح محدش يجيب النمرة النهائية ولا طه حسين شخصيا»

وشدد أن الامتحانات الدولية ليس بها ما يسمى بالدرجة النهائية، إنما هناك ما يسمى بأن مستوايا التعليمي أفضل من زملائي، متعجبا: «بس مفيش حد يجيب النمرة النهائية ولا طه حسين شخصيا».