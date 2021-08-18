الخامس مكرر أدبي: أحلم منذ 5 ابتدائي بدخول اقتصاد وعلوم سياسية

قال محمود حسن، الخامس مكرر في الثانوية العامة على شعبة أدبي، إنه لم يكن يتوقع أن يكون من الأوائل، ولكنه عرف ذلك من خلال رؤية اسمه في المؤتمر الصحفي لوزير التربية التعليم، الدكتور طارق شوقي، الذي أعلن فيه أسماء الأوائل على الثانوية العامة، متمنيا دخول كلية اقتصاد وعلوم سياسية، التي كان يحلم بدخولها منذ الصف الخامس الابتدائي، حيث يحلم بالعمل في وزارة الخارجية، متابعا: «والداتي ووالدي أكتر ناس وقفوا جنبي، وقالولي إحنا فخورين بيك مهما كانت النتيجة وحساباتك حاجة وحسابات ربنا حاجة تانية».

النظام الجديد صعب على كثير من المدرسين

وأضاف «حسن»، في تصريحات لـ«الوطن» في بث مباشر، أنه كان يذهب إلى الدروس الخصوصية، لكن النظام الجديد صعب على كثير من المدرسين، لذا فإنه ليس كل المدرسين قادرين على تدريس النظام الجديد، لافتا إلى أن نظام البابل شيت امتحاناته مختلفة وهذا أمر لم يحبه لكن تأقلم معه.

الامتحانات لم تكن من الكتاب المدرسي

وأوضح الخامس مكرر في الثانوية العامة على شعبة أدبي، أن الامتحانات لم تكن من محتوى الكتب المدرسي وكانت صعبة، لافتا إلى أن اللغة الإنجليزية عنده جيدة بسبب دراسته في مدرسة لغات.

من جهته قال والد الخامس مكرر في الثانوية العامة على شعبة أدبي، إنه يبارك لابنه الذي شرفه أمام الجميع، مؤكدا أنه يدعم دخول ابنه في المجال الذي يحبه لكي يتميز فيه، مشيرا إلى أن نجله يحب التاريخ والأدبي منذ صغره.

والدته سجدت لله شكرا

بينما أوضحت والدته، أنها سجدت لله عندما عرفت بأن ابنها ضمن الأوائل، مؤكدا أنها كانت تتابع دائما الدروس «أونلاين» من أجل أن يحصل على درجات مرتفعة، مواصلة: «الحمدلله ربنا مضيعش تعبه».