«التعليم العالي»: القبول بكليات القطاع الصحي في أوائل الـ90% والهندسة آواخر الـ70%

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضخت استثمارات كبيرة في الجامعات الأهلية، وهناك تطوير في الجامعات الحكومية لتغطية كافة أنحاء الجمهورية نحو500 كلية و480 برنامجًا تعليميًا، تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويعملون أيضًا في رؤية مصر 2030، ورؤية مصر 2050 في مجال التعليم العالي.

التنسيق يعتمد على درجات الطلاب

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مساء الثلاثاء، أنه بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة، وتنسيق الالتحاق بالكليات الجامعية فإن هذا يعتمد على درجات الطلاب، ويعتمد أيضًا على اختياراتهم وإقبالهم على الكليات، مشددًا على أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة عن العام الماضي.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عند انخفاض المجاميع كلها، فإن كل الكليات سينخفض الحد الأدنى للقبول بها، مشددًا على أن بعض الأسر تنزعج من انخفاض درجات الطلاب، قائلًا: «هنشوف كليات في القطاع الصحي في آواخر الـ80% وأوائل الـ90%، وهنشوف كليات الهندسة في آواخر الـ70% وأوائل الـ80%، يعني هناك انخفاض في كل الكليات العلمية والإنسانية وفقًا لرغبات الطلاب».

توفير برامج تعليمية مطلوبة دوليًا

وأشار إلى أنهم يوفرون منصات التعليم والبرامج التي تحتاجها مصر وأيضًا التي يوجد عليها طلب دولي وإقليمي، مثل الكليات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وعلوم الفضاء، والنانو تكنولوجي، وهي التي تتماشى مع وظائف المستقبل، ويبقى فقط تغيير ثقافة المجتمع والأسرة المصرية حتى تقتنع أنه ليس بالضرورة الالتحاق بكليات بعينها.

وشدد على أن الدولة تحركت من خلال الدبلومات التكنولوجية لتوفير دعم للقطاع الفني والصناعي في مصر.