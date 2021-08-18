طلاب بلقاس يحصدون المركز الأول بالجمهورية للعام الثاني

احتفظت الإدارة التعليمية في بلقاس بمحافظة الدقهلية بحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي، رغم تغير الأنظمة التعليمية إلا أنها ما تزال تحتفظ بسر التفوق بفضل تفوق طلابها فقد حصدت عام 2020 المركز الأول بشعبة العلوم، وفي نتيجة الثانوية العامة 2021 حققت المركز الأول بانفراد في شعبة علمي علوم أيضا.

بلقاس الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة 2021

وحصدت الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوي أحمد، بمدرسة بلقاس الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية، المركز الأول على الثانوية العامة 2021 بمجموع 404 درجات، في شعبة علمي علوم.

وهو نفس المركز الذي حققت الطالب رمضان نصحي فهمي يوسف، بحصوله على ترتيب الأول مكرر على الثانوية العامة بمجموع 410 درجات شعبة علمي علوم، بنسبة 100% من مدرسة بلقاس الثانوية.

مدير الإدارة التعليمية: نحتفظ بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الثاني

وقال وحيد حشيش، مدير الإدارة التعليمة ببلقاس، إنه لحدث سعيد أن تزف بلقاس إلى مصر كل عام ابنا من أبنائها ويحققون المركز الأول، وهذا للعام الثاني على التوالي، وهو يؤكد نجاح المنظومة التعليمية في الإدارة ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المحافظة تعد قلعة من القلاع العلمية والتعليمية في مصر وما حققته اليوم من حصد المراكز الأولى في الثانوية العامة، يؤكد تميزها وتفردها فتعليم الدقهلية دائما في المقدمة فلها السبق في جميع المجالات (الطبية والثقافية والعلمية والفنية).

وتقدم عبد الرؤوف بأجمل التهاني لأوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 معبرا عن سعادته بتحقيق الدقهلية المركز الأول للشعبة العلمية (علمي علوم) والدمج حيث حصلت الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف بالصف الثالث الثانوي بمدرسة بلقاس الثانوية بنات التابعة لإدارة بلقاس التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية للشعبة العلمية (علمي علوم) بمجموع 404 درجات.

وحصلت الطالبة أسماء محمد محمد عبد السلام بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أبو بكر حافظ موسى بالبجلات التابعة لإدارة منية النصر لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية (دمج) بمجموع 408 درجات.