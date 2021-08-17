«فاطمة» ابنة الدقهلية.. الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة

حصدت محافظة الدقهلية، المركز الأول في قائمة أوائل الثانوية العامة 2021، شعبة علمي علوم، والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اليوم.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الطالبة فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوي، بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، من مدرسة الثانوية بلقاس بنات، حصلت على مجموع 404 درجات وهي الأولى منفردة.

تعليم الدقهلية تهنئ الطلاب الأوائل في الثانوية العامة

من جانبه هنأ علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الطلاب الناجحين، وخص منهم الطلاب المتفوقين والذين رفعوا اسم محافظة الدقهلية، وحققوا أمنيات أولياء أمورهم، متمنيا أن يواصلوا تفوقهم وتميزهم في حياتهم القادمة، ولا يتوقفوا أبدا عن طلب العلم لأن به نبني وطننا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر موقع «الوطن»، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكون بعدها النتيجة متاحة لجميع الطلاب، حيث قدّم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا قبل أي مكان آخر، عبر موقعه الإلكتروني.

ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين في لجان محافظة الدقهلية يبلغ 44910 طلبة، وعدد طلاب المنازل يبلغ 2376، بالإضافة إلى 384 دبلومة أمريكية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 47670 طالبا وطالبة مقسمين إلى: 24442 طالبا وطالبة شعبة علمي علوم، و7863 طالبا وطالبة شعبه علمي رياضة، و14980 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، وأدوا الامتحانات في 164 لجنة سير امتحانية منها 160 لجنة امتحانية للطلبة المنتظمين والمنازل بالإضافة للجنة المكفوفين والأورام والسجن والمتفوقين.

ويمكن لطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــا