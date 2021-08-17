أدبي وعلمي.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 بالدقهلية

قدم الشيخ الدكتور محمد رشوان محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، التهنئة إلى أبنائه المتفوقين أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى الجمهورية وعلى مستوى منطقة الدقهلية الأزهرية، مؤكدا أنهم حصدوا ثمار تعبهم وسهرهم في الشهادة الثانوية الأزهرية، وقال «نهنئكم، لنفخر بكم، ولنشارككم أفراحكم ونفرح بكم لنقطف أروع الزهور ونهديدها لكم لنرسم أجمل الابتسامات على شفاهكم، وتتسابق الكلمات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا سواكم يا من كان لكم السبق في ركب العلم والتعليم، إليكم يا من بذلتم كل جهدكم».

وأعلن رشوان أسماء العشرة الأوائل في الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى محافظة الدقهلية وهم..

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة الدقهلية الأزهرية للعام 2021 القسم العلمي

أحمد محمد جمال، معهد ميت غمر 100% والأول على مستوى الجمهورية

محمد تامر المرزوقي، معهد طلخا 100% والأول مكرر على مستوى الجمهورية.

أحمد بلال عبد العزيز، ميت غمر 99,69% الثالث.

أسماء مصطفى إسماعيل، فتيات طناح مركز المنصورة، 99,38% الرابع.

حذيفة سمير عبد الوهاب، السنبلاوين 99,38% الرابع مكرر.

شروق حمادة السيد، فتيات فيشابنا، مركز أجا 99,38% الرابع مكرر.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2020-2021 القسم الأدبي

أميرة أبو العينين، فتيات رأس الخليج مركز شربين 97,62% الأول.

أنس مختار السيد، شربين 96,67% الثاني.

آية سامي موسى، فتيات الرحمانية مركز ميت غمر 96,51% الثالث.

أسماء السادات عبد العزيز، فتيات ميت أبو الحسين، مركز أجا 96,03% الرابع.

هاجر حسين أنيس، فتيات ابن عباس الدنابيق مركز المنصورة 96,03% الرابع مكرر.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021 القسم الأدبي كفيف

الأول آية السيد علي علي، فتيات العصافرة مركز المطرية 90,95%.

الثاني زينب إسماعيل يحيى، فتيات ميت طريف، مركز دكرنس 78,10%.

الثالث أحمد محمد أحمد العدل، طناح مركز المنصورة 69,21%.

تهنئة رئيس المنطقة الأزهرية

وأعرب الشيخ الدكتور محمد رضوان، عن أمنياته لجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، كما تمنى من أبنائه الأوائل أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا ليرتقوا بأزهرنا الشريف.

وأكد على أولياء أمور الطلاب الأوائل مواصلة جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لمواصلة تفوقهم في المرحلة الجامعية .