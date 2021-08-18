فنانون شاركوا طلاب الثانوية العامة ذكرياتهم: النجاح مش مرحلة

حرص عدد من الفنانين على مشاركة طلاب الثانوية العامة ذكرياتهم مع نتيجة الثانوية العامة تزامنا مع إعلانها بالأمس، وذلك من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.

أحمد فهمى يسخر من مجموعة في الثانوية العامة

نشر الفنان أحمد فهمى منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك سخر فيه من مجموعة في الثانوية العامة، حيث إنه حصل على مجموع 99.8% فقال «مش عارف ده مجموعى فى الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول».

أحمد أمين يحكى ذكرياته مع الثانوية العامة

أما عن الفنان أحمد أمين فشارك هو الآخر بذكرياته مع الثانوية العامة فنشر بوست عبر صفحته الخاصة على فيسبوك قال فيه «لما بفتكر ثانوية عامة بشكر الواحد في المية اللي مجاش.. لو كان جه معرفش كنت هبقى فين! فرقت معايا ع جزء من عشرة في المية.. عشان أدخل إعلام الكلية اللي كنت عايزها ساعتها.. فدخلت فنون جميلة.. واشتغلت في الصحافة لحد ما وصلت رئيس تحرير وأنا مش إعلام».

وتابع أمين قائلا «بعدها بقيت ممثل وأصحابي من فنون جميلة بقو فريقي اللي عملنا مع بعض البلاتوه..أنا عارف يوم النتيجة بتبقى زعلان أو فرحان علشان فاكر إن دي نتيجة مرحلة.. لكن الحقيقة إنها بداية مجموعة اختيارات كتير.. كلها ممكن توصل للنجاح عادي جداً.. أصل النجاح مش مرحلة من الدراسة».

وأضاف «ده مشوار كبير وطريق طويل وتغييرات كتير.. ممكن التفوق يبقى نقمة وممكن عدمه يبقى نعمة.. المهم هنكمل إزاي وهنختار إيه ،مبروووك من قلبي لكل الناس اللي طلعت نتيجتهم بغض النظر عن نتيجتهم.. مبروك عليك بداية اختياراتك!».

سامح حسين يشارك جمهوره نتيجة الثانوية العامة

وشارك أيضا الفنان سامح حسين جمهوره بذكرياته مع نتيجة الثانوية العامة فقال فى منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك " الثانوية العامة بعد مساء التفاؤل ومساء الخيرات ياجماعة مفيش بيت فى مصر مفيهوش ثانوية عامة أو البيت اللى جنبه حتى لو مفيش فى البيت دا أو البيت اللى جنبه فهيا حالة توتر عامة ان كل سنة فى المعاد دا حالة توتر عامة انا صاحي من النوم متوتر اتوترت".

وتابع سامح حسين قائلا " أنا اتوترت أكتر مكنت فى الثانوية العامة بتاعتى أيام النتيجة بتاعتى كنت قاعد بصطاد سمك وكان حلم حياتى أدخل هندسة وربنا موفقنيش ومدخلتش هندسة عيطت شوية وروحت كلت حواوشي ، دورت على حلم تانى وروحت كلت حواوشي على طول ".

وأضاف «اللى فاتوا حلم يدور على الحلم اللى بعديه ويعافر ومحدش ليه دعوة بمجموع ابن خالته ولا بنت خالته وعايز أقول ان حاجتين لا ينتهوا الأحلام والحواوشي ، ألف مبروك لكل اللى نجحوا وهارد لك للى ربنا موفقهمش لكن دوروا عى الحلم اللى بعديه على طول ومتيأسوش ".