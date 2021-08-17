عمرو خليل يصفق لـ«الأولى أدبي» على الهواء: لو مدخلتيش إعلام هنخسرك

صفق الإعلامي عمرو خليل، على الهواء مباشرة للطالبة فريدة مؤمن إبراهيم، الحاصلة على المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة (شعبة أدبي)، بعد تقديمها عدة نصائح إلى الطلاب، وأهمها الحفاظ على صحتهم النفسية وفهم المواد وعدم الاعتماد على الحفظ.

«أنا مش دحيحة»

وقالت «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الثلاثاء، إنها فوجئت بحصولها على هذا المركز، رغم أنها كانت تضعه هدفًا لها، وأسرتها كانت سعيدة جدًا، معقبة: «كان عليا الاجتهاد، والنتيجة بإيد ربنا وربنا كتبلي الخير».

وأضافت الطالبة الحاصلة على المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة (شعبة أدبي)، أنها كانت تذاكر من أول السنة الدراسية، ولا تؤجل أي درس، لأن المصادر كانت كثيرة، وتحاول أن تجمع بينها، مؤكدة أنها لم تفعل هذا الأمر من قبل لأنها «مش دحيحة أوي»، ولكن تسعى لتنظيم وقتها ولا تؤخر الدروس.

وشددت على أنها لا تقف عند حد معين في الاجتهاد، وكانت تبحث في كل المصادر التي تقدمها الوزارة، مشددة على أن كثرة المصادر أمر صعب ولكنه أتى بثماره في الامتحان، وهي كانت سنة صعبة وبها تحدٍ مختلف في ظل نظام التعليم الجديد.

نصائح للطلاب الآخرين

وأشارت إلى أنها منذ بداية المذاكرة لم تحفظ أي شيء بالمرة، ولكنها كانت تفهم فقط، وتحاول استيعاب المقررات، وتربطها بالمنهج الذي تذاكره، مشددة: «موضوع الحفظ ده منصحش أي حد بيه، المهم تفهم المنهج وتلمه، والموضوع ليس سباق درجات، وأي شخص نجح في هذه السنة يجب أن يكون فخورًا بنفسه، وإيمانه بنفسه وإيمانه بالله من أهم الأمور في حياته، ويجب أن يحافظ على صحته النفسية ولا يستسلم للأفكار السلبية لأنها لن توصله لأي شيء، ولو وصلته إلى شيء سوف يصل وهو مدمر نفسيًا».

من جانبه، صفق عمرو خليل، وقال: «أنا لازم أصفق على طلاقة وفصاحة لسانك، وترتيب أفكارك، أنا قاعد مستمتع وفكرك مرتب، ومنظم، ولغتك جميلة منطلقة وسهلة ولسانك فصيح، وهم دول الأوائل، وبرافو عليكي.. إنتي لو مدخلتيش إعلام وأصبحتي إعلامية إحنا هنخسرك».

وردت الطالبة قائلة: «مجال الإعلام أكثر مجال محبب لقلبي، ولكن حاليًا بفكر في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، لأن لو موهبة الإعلام موجودة عندي حابة أنميّ موهبة جديدة عندي».