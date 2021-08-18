الثالث علمي: «هحقق حلمي بدخول الطب وأخدم أهلي وناسي»

قال الطالب مايكل سمير، الثالث علمي في الثانوية العامة بمحافظة القاهرة، إنه كان ينتظر فتح موقع النتيجة الخاصة بالثانوية العامة وفوجئ بدخول أخيه عليه ليخبره أن اسمه تم ذكره في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم نتيجة أوائل الثانوية العامة، موضحا أنه يحب الموضوعات العلمية مثل الفيزياء والأحياء والجيولوجيا.

روحت امتحان الدراسات مطبق

وأضاف «سمير»، في تصريحات لـ «الوطن» في بث مباشر، «أنا كنت أتمنى أكون من أوائل الجمهورية بس متوقعتش كده خالص بصراحة، الدراسات مذاكرتهاش غير آخر أيام وروح الامتحان متطبق عشان أحل في الامتحان، وامتحان العربي كان صعب، وأنا عاوز أبقى دكتور عشان أخدم أهلي وناسي».

نصيحة للطلاب المقبلين على الثانوية العامة

ونصح الثالث علمي في الثانوية العامة بمحافظة القاهرة، الطلاب بالمذاكرة منذ بداية الثانوية العامة من الصف الأول وليس انتظار الصف الثالث الثانوي لأن هناك مواد تحتاج إلى المذاكرة المستمرة مثل اللغات والرياضيات.

اجتهاد من الابن ودعم من الأشقاء

من جهته قال الدكتور سمير والد الطاب، إنه كان يوجه ابنه دائما ويهيئ له المكان المناسب للمذاكرة ويمنع أشقاءه من إزعاجه، لافتا إلى أن نجله كان حريصا على استخدام الإنترنت لمعرفة المستجدات في المنهج، متابعا: «نعتز بمكالة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وده اهتمام من الدولة بأبنائها المتفوقين».

وأعلن بالأمس، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء نتيجة أوائل الثانوية العامة في الشعب الأدبية والعلمية، وهذا الإعلان هو الأول بعد تطبيق نظام الثانوية الجديد الذي يعتمد على التابلت والأسئلة التي تعتمد على الاختيار من بين متعدد.