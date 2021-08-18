وزير التعليم لأوائل الثانوية: انتظروا احتفالية لكم بحضور رئيس الوزراء

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل استيعاب النظام التعليمي الجديد، وهذه الدفعة من النظام الجديد تعتبر أول دفعة تعليمية في العصر الحديث، موضحًا أن زمن الـ100% قد انتهى، وفكرة تقفيل الامتحانات بالكامل ليست موجودة في قاموس العلم، لأنها كانت تعتمد على الحفظ أما الآن فالاعتماد على الفهم فقط، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

أرقام التنسيق والمجاميع في السابق كانت مختلة بجميع المقاييس

وأضاف «شوقي»، أنه في السابق كانت أرقام المجاميع والتنسيق بالجامعات مختلة بجميع المقاييس، موضحا أن توزيع الدرجات يجب أن يعكس فهم الطلاب لمخرجات التعلم، وأن يكون هناك تدرج حقيقي بين الطلاب لأن الجميع ليسوا بنفس المستوى، مؤكدًا أن طلاب الثانوية العامة تعلموا بشكل جيد، والأجيال القادمة ستكون أفضل بسبب زوال رهبة النظام الجديد، «سيتم دعوة الطلاب الأوائل بحضور رئيس الوزراء، للحديث معهم ومعرفة تطلعاتهم، وسيكون هناك احتفاء بهم».

الطلاب سيدركون أهمية هذه المنظومة التعليمية فيما بعد

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن الطلاب سيدركون أهمية هذه المنظومة التعليمية فيما بعد، مؤكدًا أن نسبة النجاح العامة 74%، وأي صاحب عمل سيتقدم له طالب يملك شهادة ثانوية عامة، سيكتشف أن ذلك الطالب لديه مهارات تفوق الأجيال الماضية، داعيًا المواطنين للمزيد من الثقة في النظام التعليمي، مضيفا أن الوزارة في تعلم مستمر من الأخطاء وتحاول رصد أي شيء من شأنه التأثير على مستقبل الطلاب وتلافيه.

معرفة نتيجة الامتحانات قبل موعدها تعتبر نوعا من التفاخر الاجتماعي

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن معرفة نتيجة الامتحانات قبل موعدها تعتبر نوعا من التفاخر الاجتماعي، وليس لها داع، ومن الضروري التعاون من الوزارة والتفكير في بعض السلوكيات الخاطئة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة طبعت 8 ملايين بابل شيت، من أجل التسهيل على المصححين، وتلاشي فقد الأوراق خلال عميلة التصحيح، مضيفا أن جهاز الكمبيوتر يتولى جميع مراحل التصحيح دون تدخل بشري.

التصحيح يجري في مصر وأستراليا في نفس الوقت من خلال مركزي تصحيح

وعن تصحيح الثانوية العامة، أوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن التصحيح يجري في مصر وأستراليا في نفس الوقت من خلال مركزي تصحيح، وفي حال اختلاف أرقام التصحيح يتم إعادة العملية مرة أخرى من أجل الوصول إلى نتيجة أكثر دقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفتيات أكثر تفوقا في الثانوية العامة.