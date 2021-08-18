إيرادات فيلم «الإنس والنمس» تكسر حاجز الـ30 مليون جنيه في السينما

كسرت إيرادات فيلم «الإنس والنمس» في ثاني أسابيع عرضه بدور العرض السينمائي، حاجز الـ 30 مليونا بـ 321 ألف جنيه، ليتصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

30 مليون جنيه إيرادات فيلم «الإنس والنمس» في أسبوعين

ولم يحقق فيلم «موسى»، الذي جاء في المركز الثاني سوى 5 ملايين جنيه، كإجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض في دور العرض السينمائي، وفي نفس الأسبوع حقق فيلم «العارف» 3 ملايين جنيه، وهو أسبوعه الخامس بالسينمات ليصل إجمالي ما حققه خلال تلك الفترة لـ 50 مليونا 931 ألف جنيه.

«موسى» في المركز الثاني.. و«مش أنا» الأخير

وعلى مدار أسبوع كامل حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مليون و243 ألف جنيه، بينما وصل إجمالي الإيرادات لـ 37 مليون جنيه، وفي المركز الأخير جاء فيلم «مش أنا» بـ 928 ألف جنيه خلال أسبوعه الـ 8 بدور العرض السينمائي، أما الإجمالي فوصل إلى 43 مليون جنيه.

وتشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الأفلام الجديدة في دور العرض السينمائي، من بينها فيلم «200 جنيه»، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية من بينهم أحمد السقا، ليلى علوي، نيللي كريم، غادة عادل، أحمد السعدني والفنانة الكبيرة إسعاد يونس التي تعود للسينما بعد غياب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ومن المقرر طرحه في السينمات 25 أغسطس الجاري.

ومع بداية سبتمبر، يطرح فيلم «30 مارس» للمخرج أحمد خالد موسى، في دور العرض السينمائي، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب أزمة كورونا، ويجمع الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، صبري فواز وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى أسماء أبو اليزيد.

بينما وقع اختيار المنتج أحمد السبكي على شهر أكتوبر لطرح فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وذلك بعد مشاركته في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، أكتوبر المقبل.